Тигипко разводится с женой, – СМИ

Бывший политик, а сегодня бизнесмен Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией. Как выяснили журналисты «Фразы», они поженились в 2004 году.

Как передает ТСН, развод подтверждают материалы Обуховского районного суда.

Отмечается, что первое заседание должно было состояться накануне, в четверг, 11 октября.

Сергей и Виктория Тигипко назначили вместо себя представителей.

Известно, что у пары трое детей – Тимофей, Анастасия и Леонтий.

Как писала «Фраза», в этом году Одесский МКФ, проходящий под патронатом Виктории Тигипко, шокировал зрителей невероятным количеством безвкусицы.

Ранее сообщалось, что от Евгения Петросяна уходит жена.