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В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки

В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки

Оказалось, что подарки Белого дома президенту Украины Петру Порошенко таинственно исчезли. Как выяснили журналисты «Фразы», в администрации главы государства не знаю, где они.

Как говорится в сюжете программы «Схемы», в администрации Петра Порошенко, как и в Фонде президентов Украины не ведают, где находятся подарки Белого дома.

Сообщается, в частности, что еще в сентябре 2014 года во время визита в США «Петр Порошенко получил блюдо от Барака Обамы с именной надписью». Отмечается, что оно стоило семьсот долларов. Также президенту Украины вручили «скульптуру орла из нержавеющей стали на инаугурации от вице-президента США Джо Байдена за шестьсот долларов».

Как отмечается, администрация президента прислала письменный перечень подарков, которые получил Петр Порошенко на своем посту, и в нем не было презентов из США.

В расследовании говорится, что на официальном сайте Петра Порошенко «не публикуют данные о подарках главе государства, а также не оценивают стоимость таких презентов - в отличие от других стран».

Как писала «Фраза», Петр Порошенко не задекларировал свои расходы на предвыборную «автокефальную рекламу».

Ранее на президента Украины подали в суд из-за автокефалии.

Тэги: Петр Порошенко, Белый дом, политика, подарки

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