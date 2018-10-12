На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке

На военном арсенале под Ичней в Черниговской области в пятницу, 12 октября, продолжают ликвидировать последствия пожара. Как выяснили журналисты «Фразы», данные о работе публикует ГСЧС.

Как сообщает, интенсивность взрывов составляет не более трех в час.

Отмечается, что «погибших и травмированных вследствие чрезвычайной ситуации не зафиксировано».

В поселке Дружба был установлен пункт обогрева для организации обогрева. С людьми работают психологи.

Также сообщается, что силами ГСЧС уже «очистила от взрывоопасных предметов все автодороги до населенных пунктов в пределах 16-ти километровой зоны от арсенала». Отмечается, что было очищено 29 километров трасс линий электропередач, семь километров трасс газопроводов. Также проверили территорию трех газораспределительных станций, трех школ и трех детских садов, а также дома для людей преклонного возраста и учебно-производственного комплекса.

Всего проверили 1 669 домохозяйств.

Как писала «Фраза», ранее военные рассказали, что происходит на арсенале под Ичней, где до сих пор взрываются снаряды.