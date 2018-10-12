В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП

В американском штате Джорджия произошло загадочное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прямо во время движения по трассе в собственном автомобиле застрелили 28-летнюю модель Келси Квейл, что спровоцировало масштабное ДТП.

Как передают местные СМИ, пуля попала девушке в шею.

Потеряв управление, машина выехала на встречную полосу, из-за чего произошла крупная авария – в нее врезались как минимум три авто.

Полиция не знает, что стоит за странным убийством. Возможно, девушка стала случайной жертвой перестрелки, однако кто в кого стрелял – неизвестно.

Как писала «Фраза», ранее в интернете появилось видео убийства «Мисс Багдад 2015» Тары Фарес, потрясшее не только Ирак, но и весь мир. Девушку убили в собственном авто.