В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин

Минувшей ночью в Киеве лица кавказской национальности жестоко избили двух мужчин. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел возле парка Киото рядом со станцией метро «Лесная».

Как передает «Информатор», группа из пяти кавказцев избила двух мужчин – они серьезно пострадали и были госпитализированы.

Очевидцы говорят, что один из кавказцев стрелял из пневматического оружия.

Пострадавших били ногами всей толпой.

Отмечается, что нападавшие сбежали с места инцидента, когда очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Как писала «Фраза», после ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев. Полиция сама была в шоке.

Ранее в Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца.