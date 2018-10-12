Жители Эстонии сняли на видео НЛО

В Эстонии жители города Тарту стали свидетелями необычного явления в небе. Как выяснили журналисты «Фразы», уфололги не исключают, что люди имели дело с настоящим НЛО.

Непонятный объект эстонцы заметили в небе еще 10 октября и специалисты сейчас внимательно изучают полученные кадры, сообщает vistanews.

Впрочем, пользователи соцсетей в комментариях под видео усомнились в том, что данный объект инопланетного происхождения. Ведь, по мнению людей, вряд ли внеземные гости будут открыто летать по небу средь бела дня на глазах у тысячи людей.

Как сообщала «Фраза», в октябре минувшего года в небе над Одессой и Приднестровьем также были замечены непонятные огни. Местные жители тогда грешили на военных.

В конце декабря 2017 года неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины.

В ночь с 17 на 18 сентября жители Одессы и области стали свидетелями странного явления в небе.