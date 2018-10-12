Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Появилось видео

Ночью в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», автомобиль Honda Accord Sport насмерть сбил двух подвыпивших мужчин.

Они перебегали дорогу в неположенном месте.

Видео с места трагедии делится «Информатор».

Очевидец инцидента и товарищ погибших признал, что они вместе распивали алкоголь, после чего его собутыльники решили перебежать трассу в четыре полосы в неположенном месте. Мужчина говорит, что пытался их отговорить, но те не послушали.

Как отмечается, нарушителям удалось проскочить три полосы, но на четвертой они попали под колеса авто. Одного мужчину отбросила на несколько метров, а другой перелетел через отбойник. Они умерли на месте ДТП.

Водитель не пострадал.

Как писала «Фраза», в ДТП под Киевом погиб известный украинский политолог.

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