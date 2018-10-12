В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником

В Харьковской области в Хорошевском гериартрическом пансионате, в котором содержатся инвалиды и люди, неспособные сами за собой ухаживать, санитарка избила пожилого мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», соседи мужчины по блоку защищают женщину и просят ее не увольнять.

Видео происходящего снимала на видео коллега санитарки по работе. На кадрах видно, что женщина хлестала пациента веником по лицу, оскорбляла и унижала его. Случилось все еще месяц назад, но видео было обнародовано лишь сейчас, сообщает ТСН.

Директор заведения Александр Мельник говорит, что обеих санитарок (которая била и которая снимала) готовят на увольнение. Та же участь ждет и третью женщину, которая также присутствовала в палате в этот момент.

Сама женщина, рассказывая подробности произошедшего, говорит, что повела себя так после того, как мужчина начал распускать руки. Пострадавший же утверждает, что дерется не только эта санитарка, а жаловаться кому-то бесполезно.

В свою очередь соседи мужчины по палате и блоку в один голос говорят, что тот заслужил такое отношение к себе. Он сам провоцирует персонал, цепляясь к санитаркам и оскорбляя их. Они составили коллективное обращение на имя директора пансионата с просьбой никого не увольнять. Однако, по словам руководителя заведения, не увольнять санитарок он не может, поскольку все должны выполнять закон.

Данным фактом уже заинтересовались в прокуратуре и начали уголовное производство за побои. Виновнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Запорожье охранник больницы до смерти избил пациента, пытавшегося уйти домой.