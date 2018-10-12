Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником

В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником

В Харьковской области в Хорошевском гериартрическом пансионате, в котором содержатся инвалиды и люди, неспособные сами за собой ухаживать, санитарка избила пожилого мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», соседи мужчины по блоку защищают женщину и просят ее не увольнять.

Видео происходящего снимала на видео коллега санитарки по работе. На кадрах видно, что женщина хлестала пациента веником по лицу, оскорбляла и унижала его. Случилось все еще месяц назад, но видео было обнародовано лишь сейчас, сообщает ТСН.

Директор заведения Александр Мельник говорит, что обеих санитарок (которая била и которая снимала) готовят на увольнение. Та же участь ждет и третью женщину, которая также присутствовала в палате в этот момент.

Сама женщина, рассказывая подробности произошедшего, говорит, что повела себя так после того, как мужчина начал распускать руки. Пострадавший же утверждает, что дерется не только эта санитарка, а жаловаться кому-то бесполезно.

В свою очередь соседи мужчины по палате и блоку в один голос говорят, что тот заслужил такое отношение к себе. Он сам провоцирует персонал, цепляясь к санитаркам и оскорбляя их. Они составили коллективное обращение на имя директора пансионата с просьбой никого не увольнять. Однако, по словам руководителя заведения, не увольнять санитарок он не может, поскольку все должны выполнять закон.

Данным фактом уже заинтересовались в прокуратуре и начали уголовное производство за побои. Виновнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Запорожье охранник больницы до смерти избил пациента, пытавшегося уйти домой.

Тэги: общество, Харьков, избиение, Харьковская область, пансионат

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

12.10.18 09:24

Донецкая осень батальона «Днепр-1»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Украинцам рассказали, как будет проходить монетизация субсидий

Украинцам рассказали, как будет проходить монетизация субсидий
12.10.18 09:45
994
Последние новости
12.10.18 12:41

В Херсонской области семья отравилась грибами – отец и его маленькая дочь скончались
12.10.18 12:12

Клиентов «ПриватБанка» предупредили о масштабных перебоях в работе
12.10.18 11:43

Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
12.10.18 11:33

На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
12.10.18 11:21

«Прямой» канал проинспектирует кафе и рестораны быстрого питания
12.10.18 11:01

В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
12.10.18 10:35

В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
12.10.18 10:20

Жители Эстонии сняли на видео НЛО
12.10.18 10:06

Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Появилось видео
12.10.18 09:54

В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Появилось видео
Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Появилось видео
В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником
В пансионате для инвалидов на Харьковщине санитарка избила мужчину веником
На Борщаговке с одного удара убили человека
На Борщаговке с одного удара убили человека
В Киев в чемоданах привезли самую умную в мире «искусственную бабу»
В Киев в чемоданах привезли самую умную в мире «искусственную бабу»
В Киеве «сладкая парочка» ограбила «народный» кинотеатр. Появилось видео
В Киеве «сладкая парочка» ограбила «народный» кинотеатр. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.