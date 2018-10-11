В Киев в чемоданах привезли самую умную в мире «искусственную бабу»

В Киеве прошла презентация искусственной женщины-робота по имени София. Как выяснили журналисты «Фразы», данный робот-гиноид считается самым умным человекоподобным «механизмом» в мире.

Как передает УНИАН, презентацию проводили руководители компании Hanson Robotics Дэвид Чен и Марк Гинзбург. Отмечается, что женщина-робот очень похожа на живого человека и имеет выдающиеся элементы искусственного интеллекта. В частности, «она» имеет 72 различных выражения лица или эмоций, которые применяет в зависимости от ситуации. Кроме того, София может улыбаться, поворачивать голову влево и вправо, наклонять вверх-вниз.

Впрочем, самостоятельно перемещаться робот-гиноид пока не может.

Отмечается, что журналистам не позволили прикоснуться к Софии, однако разработчики заверили присутствующих, что на ощупь она «как настоящий человек».

Так же сообщается, что София позитивно оценила свою встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и подчеркнула, что глава правительства весьма «привлекательный и амбициозный».

Как писала «Фраза», искусственный интеллект скоро научится писать стихи и шутить не хуже человека.

Ранее сообщалось, что ученые сумели подключить роботам «нервную систему».