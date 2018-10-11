В Киеве «сладкая парочка» ограбила «народный» кинотеатр. Появилось видео

Во вторник, 9 октября, в Киеве произошло ограбление кинотеатра, популярного у жителей Борщаговки. Как выяснили журналисты «Фразы», двое злоумышленников (мужчина и женщина) попали на камеру видеонаблюдения в момент совершения незаконных действий.

Как пишут местные жители на странице «Борщаговка» в социальной сети Facebook, дерзкие грабители не погнушались самым примитивным «добром» из туалета кинотеатра «Лейпциг». И действительно, как следует из обнародованной видеозаписи, «криминальный дуэт» не побрезговал сушилкой для рук, которую попросу вырвали из стены вместе с проводами, а так же емкостями с мылом. В то время, пока мужчина занимался «силовой» работой, его напарница следила за тем, чтобы вокруг все было «чисто».

Видеокадры дерзкой кражи опубликованы на видеохостинге Youtube.

Как известно, кинотеатр «Лейпциг», «увидевший свет» в 1974 году, долгое время являлся одним из образцовых кинотеатров столицы. Заново открытый в 2005 году, он по сей день пользуется большой популярностью у жителей Борщаговки.

Как писала «Фраза», в Киеве загорелся один из первых кинотеатров города.

Ранее был опубликован рейтинг кинотеатров Киева.