Из-за сильных дождей в Италии рухнул очередной мост. Появилось видео

В Италии на острове Сардиния обвалился автомобильный мост. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло из-за сильных дождей.

Инцидент случился возле муниципалитетов Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу.

К счастью, видя силу непогоды, местные власти додумались закрыть движение транспорта по мосту за несколько часов до обрушения, поэтому, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Тем временем, сильные дожди продолжают заливать Сардинию, поэтому, не исключены новые ЧП.

Уже появилось видео обрушения моста.

Как писала «Фраза», в августе в результате обрушения моста в Генуе погибли десятки людей.