У российского космического корабля случилась серьезная авария при взлете с Байконура. Появилось видео

У российского космического корабля Союз МС-10 случилась авария при взлете с Байконура в Казахстане. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось видео инцидента.

На борту Союз МС-10 на МКС отправлялся международный экипаж – тут находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

У космического корабля произошла авария носителя.

Позже российские СМИ сообщили, что «спускаемый аппарат с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане в 20-25 километрах от города Жезказган».

Отмечается, что экипаж в результате ЧП не пострадал и ожидает эвакуации.

Как писала «Фраза», США решили создать космические войска.

Ранее NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.