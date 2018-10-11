Военные рассказали, что происходит на арсенале под Ичней, где до сих пор взрываются снаряды

На арсенале под Ичней в Черниговской области третьи сутки продолжают взрываться снаряды, несмотря на то, что пожар на складах уже ликвидирован. Как выяснили журналисты «Фразы», свежими сводками с места ЧП поделились в Министерстве обороны Украины.

Там отмечают, что сейчас фиксируются одиночные взрывы на двух площадках, где происходит тление. Сообщается, что «значительно уменьшилось задымление».

На месте ЧП действует оперативная группа по ликвидации последствий во главе с руководством Минобороны и ВСУ. В сообщении говорится, что было организовано взаимодействие с подразделениями СБУ, ГСЧС, Национальной полицией и местным штабом территориальной обороны.

Сейчас тут работают девять пожарных танков ГПМ-54, три инженерные машины разграждения, два пожарных самолета АН-32П и еще девять пожарных машин.

Отмечается, что на арсенале действуют десять групп разминирования, которые проводят «поверхностную очистку 70% административной территории».

В сообщении говорится, что в населенных пунктах возле эпицентра ЧП работает двадцать одна пиротехническая группа «с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов».

Как писала «Фраза» накануне, спасателям наконец-то удалось ликвидировать пожар на территории шестого арсенала возле Ични в Черниговской области.