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Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин

Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин

Сегодня, 11 октября, по всей Украине проходит флешмоб водителей, которые недовольны ростом цен на топливо. Как выяснили журналисты «Фразы», во многих городах водители на целый час остановились, включив аварийку и подавая звуковые сигналы.

Как пишут «Украинские новости», с 9 до 10 утра практически остановилось движение на трассе Киев-Одесса.

Полиция Закарпатской области сообщает, что на Закарпатье в знак протеста против повышения цен на топливо в районе поста Нижние Ворота перекрыта трасса Киев-Чоп. Люди постоянно ходят по переходу, не давая транспорту проезжать.

Аналогичные акции проходят в Николаеве, Винницае, Запорожье, Киеве, Никополе, Борисполе, Броварах и в других городах.

Отметим, что за последние дни стоимость топлива достигла 31,80 за А-95+ (это самая низкая цена) и 29,50 за А-92.  На крупных заправках 95-м бензином торгуют уже по 35-36 гривен за литр.

Ранее «Фраза» сообщала, что цены на нефть продолжают стремительно идти вверх. После затяжного падения в конце сентября они уже достигли показателей ноября 2014 года. Именно с ростом цен на нефть и связывают стремительный рост цен на бензин в Украине.

Тэги: автомобиль, Украина, водитель, бензин, общество, экономика

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