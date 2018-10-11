Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается

Дизайнеры создали специальный шрифт Sans Forgetica, который запоминается лучше, чем привычные нам сегодня, например, Arial или Times New Roman. Как выяснили журналисты «Фразы», достичь успеха удалось специалистам из Королевского института технологий Мельбурна в Австралии.

По их словам, если текст, написанный привычным шрифтом, запоминается людьми примерно на уровне 50%, то Sans Forgetica имеет показатель в 57%.

Дело в том, что буквы в новом шрифте – слегка «деформированы», что заставляет человека «концентрироваться на прочтении и лучше запоминать текст».

Как писала «Фраза», ученые подсчитали, сколько лиц способен запомнить и распознать человек, а также научили диких птиц петь свои «песни».