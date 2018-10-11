«Коричневые жидкие осадки»: местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске

В аннексированном Россией Крыму случилось новое химическое ЧП в Армянске, рядом с которым находится предприятие «Титан». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят местные житель.

Как сообщает «Громадське», люди говорят, что «характерный запах ощущался в городе утром 10 октября».

Отмечается, что женщину, которая сообщила о ЧП, «вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами». Позже врачи подтвердили у нее «отравление химическими веществами».

В социальных сетях пишут, что в Армянске снова были «коричневые жидкие осадки» на балконных поверхностях, ощущался кислый запах.

Как писала «Фраза», еще в начале сентября Украина обратилась в ООН и Красный крест после «химатаки» в Крыму. Из Армянска тогда массово бежали люди.

Сообщалось, что в домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай. Из-за смога жители опасались выпускать из дома детей.