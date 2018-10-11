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В Житомире горе-мать оставила младенца в подъезде чужого дома и убежала

В Житомире горе-мать оставила младенца в подъезде чужого дома и убежала

В Житомире жители одного из домов у себя в подъезде нашли подброшенного ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас младенец находится в больнице, где за ним ухаживают медсестры.

Одна из жительниц дома рассказала, что услышала плач в подъезде поздно вечером, когда купала своего ребенка и готовила ему ужин. Она увидела, что в уголке возле лифта лежала легко одетая девочка, которая плакала от холода, сообщает ТСН.

Жители дома сразу же вызвали скорую и полицию, младенца доставили в реанимацию. Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Когда девочку привезли в больницу – ей было всего несколько часов от рождения. При этом, по словам врачей, одет ребенок был опрятно, а оставила его мать так, чтобы люди его нашли наверняка.

Ближайшие два месяца младенец будет находиться под присмотром врачей, а после этого его передадут в детский дом с целью найти ему новых родителей. Впрочем, врачи до сих пор надеются, что настоящая мать одумается и заберет девочку домой.

По словам одного из жителей дома, он видел женщину, которая оставила ребенка, но она так быстро скрылась, что тот не успел сообразить, что делать. Сейчас полиция занимается поисками горе-матери. Сотрудники правоохранительных органов обходят ближайшие дома в поисках рожениц.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 год на территории акушерского отделения Первомайской городской больницы была обнаружена картонная коробка, внутри которой находился избитый новорожденный ребенок.

Чуть позже ребенок умер в больнице.

Похожий случай произошел в Ровно. Там женщина дома родила ребенка, после чего бросила его под дверью перинатального центра.

Тэги: полиция, общество, больница, ребенок, дети, Житомир, детский дом

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