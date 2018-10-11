В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы

Вечером в среду, 10 октября, в Харькове произошло покушение на умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате стрельбы из автомата огнестрельные ранения получил один человек.

Как передает интернет-проект «UA: Харків», инцидент «в духе 90-х годов» произошел приблизительно в 18 часов 30 минут возле спортивного клуба Yod, расположенного по улице Клочковской. Мужчина ‒ руководитель юридической фирмы ‒ с группой охранников вышел из спортклуба и направился к своему автомобилю. В тот момент, когда он складывал вещи в машину ‒ прозвучала автоматная очередь.

Сообщается, что пуля попала юристу в грудную клетку. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

В настоящее время на месте преступления работают правоохранители. В городе введен оперативный план «Сирена».

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