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В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала

В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала

В среду, 10 октября, в Киеве произошло очередное нападание на работников СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», под атаку радикальных общественных активистов попала съемочная группа телеканала NewsOne.

Как передает телеканал NewsOne, в полдень съемочная группа в составе оператора и корреспондентки Анастасии Пшеничной вела репортаж возле здания МВД Украины, где находились активисты организации С14, собравшиеся поддержать своего лидера Сергея Мазура, в квартиру которого ночью метнули боевую гранату.

Как рассказала сама Анастасия Пшеничная, акция протеста проходила вполне мирно. Активисты С14 просто стояли и ждали, пока их лидер подает заявление о нападении на его жилище. Внезапно, сзади к съемочной группе подбежали двое молодчиков в масках, и облили корреспондентку и оператора клеем.

Об обстоятельствах нападения Анастасия Пшеничная рассказала в эфире телеканала.

Как писала «Фраза», писательница Ницой устроила в прямом эфире NewsOne скандал из-за русского языка. Ведущая назвала ее фриком

Тэги: Киев, общество, нападение, журналисты, активисты

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