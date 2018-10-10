Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»

Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич попытался ответить на критику в свой адрес. Как выяснили журналисты «Фразы», он заявил, что «не может всем нравиться».

В частности, в интервью FootballHub Александр Хацкевич прокомментировал критику со стороны заместителя главного редактора журнала «Футбол» и колумниста «Фразы» Андрея Шахова, который в своих материалах в последнее время неоднократно ставил под сомнение способность нынешнего тренерского штаба изменить игру команды.

Рассуждая о материалах Андрея Шахова, Александр Хацкевич подчеркнул, что «не может всем нравиться», добавив, что «сколько людей — столько и мнений». Говоря о критике, главный тренер сказал, что это «где-то личные наши отношения». Журналиста он призвал «поддерживать команду, а не только критиковать».

В свою очередь, Андрей Шахов прокомментировал слова Александра Хацкевича у себя в «Фейсбуке». Так, он написал, что «c моей стороны не в личных симпатиях-антипатиях проблема. Бить себя пяткой в грудь, рассказать какой я супер-пупер болельщик, и вспоминать, как поддерживал команду и тренера поначалу да и после всех 1:0 на старте этого сезона, не буду».

Журналист добавил: «Скажу, что готов поддержать и сейчас, но только если увижу изменения к лучшему. Пока их нет, нет игры, управляемости, я критикую. Терпение, честно говоря, иссякло».

Как писала «Фраза», ранее Андрей Шахов анализировал матч киевского «Динамо» в Яблонце.

Тэги: футбол, спорт, критика, Динамо

Комментарии

Колонка автора
09.10.18 08:26

Хабиба все равно своим в России не считают

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

10.10.18 09:24

Продажа «Ленкузницы»: предвыборные понты Порошенко

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В Черниговской области вторые сутки взрываются боеприпасы: новые подробности

В Черниговской области вторые сутки взрываются боеприпасы: новые подробности
10.10.18 09:42
513
Последние новости
10.10.18 13:04

Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
10.10.18 13:02

О реальном выполнении Минских соглашений можно будет говорить после реализации их политической части, — Виктор Медведчук
10.10.18 12:29

Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей
10.10.18 12:08

Российским футболистам-дебоширам светит пожизненная дисквалификация
10.10.18 12:05

Вспышка кори на Прикарпатье: уже закрывают школы
10.10.18 11:39

Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде
10.10.18 11:27

В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы
10.10.18 10:38

Почти тонна: в США вырастили чудо-тыкву
10.10.18 10:31

Аферисты под видом соцработников продолжают дурить доверчивых украинских пенсионеров
10.10.18 10:01

Писательница Ницой устроила в прямом эфире скандал из-за русского языка. Ведущая назвала ее фриком

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей
Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей
Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде
Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде
В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы
В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы
Почти тонна: в США вырастили чудо-тыкву
Почти тонна: в США вырастили чудо-тыкву
Писательница Ницой устроила в прямом эфире скандал из-за русского языка. Ведущая назвала ее фриком
Писательница Ницой устроила в прямом эфире скандал из-за русского языка. Ведущая назвала ее фриком
В Черниговской области вторые сутки взрываются боеприпасы: новые подробности
В Черниговской области вторые сутки взрываются боеприпасы: новые подробности
В квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату
В квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату
В Киеве странный человек с сумкой в руках выпал из окна
В Киеве странный человек с сумкой в руках выпал из окна
На Лукьяновке из под земли забил ручей из кипятка
На Лукьяновке из под земли забил ручей из кипятка
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.