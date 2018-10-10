Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич попытался ответить на критику в свой адрес. Как выяснили журналисты «Фразы», он заявил, что «не может всем нравиться».

В частности, в интервью FootballHub Александр Хацкевич прокомментировал критику со стороны заместителя главного редактора журнала «Футбол» и колумниста «Фразы» Андрея Шахова, который в своих материалах в последнее время неоднократно ставил под сомнение способность нынешнего тренерского штаба изменить игру команды.

Рассуждая о материалах Андрея Шахова, Александр Хацкевич подчеркнул, что «не может всем нравиться», добавив, что «сколько людей — столько и мнений». Говоря о критике, главный тренер сказал, что это «где-то личные наши отношения». Журналиста он призвал «поддерживать команду, а не только критиковать».

В свою очередь, Андрей Шахов прокомментировал слова Александра Хацкевича у себя в «Фейсбуке». Так, он написал, что «c моей стороны не в личных симпатиях-антипатиях проблема. Бить себя пяткой в грудь, рассказать какой я супер-пупер болельщик, и вспоминать, как поддерживал команду и тренера поначалу да и после всех 1:0 на старте этого сезона, не буду».

Журналист добавил: «Скажу, что готов поддержать и сейчас, но только если увижу изменения к лучшему. Пока их нет, нет игры, управляемости, я критикую. Терпение, честно говоря, иссякло».

Как писала «Фраза», ранее Андрей Шахов анализировал матч киевского «Динамо» в Яблонце.