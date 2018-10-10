Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей

В Кении произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали не менее пятидесяти человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в полиции округу Керичо, где случилась трагедия.

Местное ТВ уже публикует страшные кадры с места аварии.

Сообщается, что в автобусе находились пятьдесят два человека. Увы, среди жертв – восемь малышей, которым не было еще пяти лет.

Двоих пострадавших спасают врачи.

На крутом подъеме водитель не справился с управлением, после чего машина рухнула с холма, сбив дорожное заграждение.

Как писала «Фраза», возле Йоханнесбурга в ЮАР произошло столкновение двух поездов. Никто не погиб, но пострадали 320 человек.

Ранее страшная трагедия случилась в Нигерии, где на газовой заправке прогремел взрыв. Погибли десятки людей.