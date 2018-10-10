Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде

В интернете появилось видео убийства «Мисс Багдад 2015» Тары Фарес, потрясшее не только Ирак, но и весь мир. Как выяснили журналисты «Фразы», девушку убили в собственном авто.

Видео снято с камер наблюдения.

На кадрах видно, что неизвестный мужчина выстрелил в королеву красоты, сел на мотоцикл к своему сообщнику, и быстро скрылся с места убийства.

Машина при этом продолжала катиться по инерции и врезалась в другое авто.

Как писала «Фраза», убийство произошло в конце сентября. В Тару Фарес сделали три выстрела. Как говорят медики, у молодой девушки не было шансов выжить.