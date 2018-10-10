Почти тонна: в США вырастили чудо-тыкву

В США вырастили чудо-тыкву массой в 984 килограмма. Как выяснили журналисты «Фразы», гиганта показали на сельскохозяйственном фестивале в Калифорнии.

Супертыкву сумел вырастить фермер из штата Орегон.

Он говорит, что для него выращивание овощей это лишь хобби.

Теперь эта тыква будет красоваться перед его домом.

Сам фермер-самоучка обещает попробовать перекрыть свой рекорд уже в следующем году.

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