Почти тонна: в США вырастили чудо-тыкву

В США вырастили чудо-тыкву массой в 984 килограмма. Как выяснили журналисты «Фразы», гиганта показали на сельскохозяйственном фестивале в Калифорнии.
Супертыкву сумел вырастить фермер из штата Орегон.
Он говорит, что для него выращивание овощей это лишь хобби.
Теперь эта тыква будет красоваться перед его домом.
Сам фермер-самоучка обещает попробовать перекрыть свой рекорд уже в следующем году.
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