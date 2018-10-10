Писательница Ницой устроила в прямом эфире скандал из-за русского языка. Ведущая назвала ее фриком

Детская писательница Лариса Ницой устроила очередной скандал в телеэфире. Как выяснили журналисты «Фразы», она поругалась с ведущей NewsOne Дианой Панченко из-за русского языка.

Эфир был во вторник вечером.

Писательница принялась критиковать ведущую за то, что она говорит на русском языке, на что Диана Панченко заявила, что «эфиры на телеканале на 80% украино-язычные», но этот проект она ведет на русском.

На это Лариса Ницой ответила: «Я вас прошу соблюдать решение Конституционного суда, которое говорит, что вы подлежите уголовной ответственности». Потом она спросила девушку: «Вы знаете, что подводите сами себя под статью?»

Диана Панченко ответила: «Никто не запрещает ей говорить на русском языке в телеэфирах, есть закон о квотах, который мы выполняем».

После этого писательница заявила: «Я отказываюсь участвовать в этом эфире и прошу зафиксировать полицию и все органы власти в этой стране, что ведущая телеканала NewsOne отказалась выполнять решение Конституционного суда, обязательное для всех граждан Украины на всей территории страны».

В ответ ведущая заявила: «От фриков можно ожидать только таких поступков, я сейчас сознательно назвала Ларису Ницой фриком, иначе назвать ее не могу».

Как писала «Фраза», в центре Киева националисты грозились разгромить кафе, в котором клиенту отказали в обслуживании на украинском языке.

Сообщалось, что Лариса Ницой сравнила украинцев с вымирающими индейцами.