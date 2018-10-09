Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал

Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал

Спасателям удалось локализовать пожар на военных складах возле Ични Черниговской области, где с ночи продолжаются взрывы боеприпасов. Как выяснили журналисты «Фразы», ситуацию понемногу берут под контроль.

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 14-00 очаги пожара на складе боеприпасов были локализованы.

Сообщается, что «интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы».

Также, по данным военных, в районе ЧП уменьшилась задымленность, после чего оперативный штаб решил провести аэро-разведку местности.

В свою очередь, как заявил заместитель начальника Гентштаба Родион Тимошенко, данные ГСЧС о 88 тысячах тонн боеприпасов, которые оказались в зоне пожара, преувеличены в полтора-два раза. Он сообщил, что «пожаром охвачено пять хранилищ, это 10% технической территории арсенала».

По его словам, сигнал о взрывах поступил в 3-25, после чего были эвакуировали военнослужащих и жителей прилегающих территорий.

Военные говорят, что с территории арсенала было вывезено 50% боеприпасов крупного калибра, находившихся на открытых площадках. Снаряды были перемещены на другие арсеналы и склады, а также в подземные укрытия.

Говоря о том, что же произошло, в Генштабе сообщили, что СБУ проверяется несколько версий событий. Например, о возможном совершении диверсий. Отмечается, что «часовые на постах подтверждают факт взрывов». Подрывы могли быть в четырех местах арсенала, в результате чего возник пожар.

По данным Минобороны, жертв в результате ЧП нет.

Как писала «Фраза», в Черниговской области проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

Также у Виталия Кличко заявили, что взрывы боеприпасов Киеву не угрожают.

Тэги: общество, ЧП, военные, боеприпасы, Черниговская область, арсенал, взрывы

Комментарии

Колонка автора
09.10.18 08:26

Хабиба все равно своим в России не считают

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.10.18 09:15

Зачем Порошенко скандальная Супрун? И уберут ли ее наконец?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 9 октября 2018 года

Главные новости за 9 октября 2018 года
09.10.18 18:59
158
Последние новости
09.10.18 18:59

Главные новости за 9 октября 2018 года
09.10.18 18:21

Украинские греко-католики – против «Поместной церкви»
09.10.18 17:12

Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал
09.10.18 16:00

Под Киевом преступник-рецидивист с ножом грабил случайных прохожих
09.10.18 15:24

В столичном Гидропарке обнаружен труп женщины, которая частенько попадалась на глаза рыбакам
09.10.18 14:30

Южная Корея согласилась помочь Ким Чен Ыну заманить Папу Римского в КНДР
09.10.18 14:12

Футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок
09.10.18 13:38

Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка
09.10.18 13:12

Статистика взрывов в Украине. Снова виноват Путин?
09.10.18 13:05

У Кличко заявили, что взрывы боеприпасов в Черниговской области Киеву не угрожают

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал
Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал
Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал
Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал
В столичном Гидропарке обнаружен труп женщины, которая частенько попадалась на глаза рыбакам
В столичном Гидропарке обнаружен труп женщины, которая частенько попадалась на глаза рыбакам
Футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок
Футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок
Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка
Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.