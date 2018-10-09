Взрывы боеприпасов в Черниговской области: военные говорят о диверсии и спасают арсенал

Спасателям удалось локализовать пожар на военных складах возле Ични Черниговской области, где с ночи продолжаются взрывы боеприпасов. Как выяснили журналисты «Фразы», ситуацию понемногу берут под контроль.

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 14-00 очаги пожара на складе боеприпасов были локализованы.

Сообщается, что «интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы».

Также, по данным военных, в районе ЧП уменьшилась задымленность, после чего оперативный штаб решил провести аэро-разведку местности.

В свою очередь, как заявил заместитель начальника Гентштаба Родион Тимошенко, данные ГСЧС о 88 тысячах тонн боеприпасов, которые оказались в зоне пожара, преувеличены в полтора-два раза. Он сообщил, что «пожаром охвачено пять хранилищ, это 10% технической территории арсенала».

По его словам, сигнал о взрывах поступил в 3-25, после чего были эвакуировали военнослужащих и жителей прилегающих территорий.

Военные говорят, что с территории арсенала было вывезено 50% боеприпасов крупного калибра, находившихся на открытых площадках. Снаряды были перемещены на другие арсеналы и склады, а также в подземные укрытия.

Говоря о том, что же произошло, в Генштабе сообщили, что СБУ проверяется несколько версий событий. Например, о возможном совершении диверсий. Отмечается, что «часовые на постах подтверждают факт взрывов». Подрывы могли быть в четырех местах арсенала, в результате чего возник пожар.

По данным Минобороны, жертв в результате ЧП нет.

Как писала «Фраза», в Черниговской области проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

Также у Виталия Кличко заявили, что взрывы боеприпасов Киеву не угрожают.