Футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок

Футболистам сборной России по футболу Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, избившим в одном из московских ресторанов чиновника, светит реальный тюремный срок. Как выяснили журналисты «Фразы», им грозит вплоть до 8 лет лишения свободы.

Помимо того, что они напали на московского чиновника, которым, как оказалось позже, был директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, немногим ранее они избили еще одного человека.

За несколько часов до избиения госслужащего у них завязался конфликт с 33-летним гражданином Беларуси Виталием Соволчуком, который является водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает sports.ru.

Пострадавший находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Он уже опознал своих обидчиков – ими оказались именно Кокорин и Мамаев.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет). Но адвокат чиновника намерен добиться переквалификации статьи на «Хулиганство» (штрафа в размере 300-500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет).

Однако есть и более серьезная статья, которая теоретически грозит компании – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет лишения свободы).

«Краснодар» хочет разорвать контракт с Мамаевым, но клуб уточняет, что это будет сделать сложно. В «Зените» также подумывают о разрыве контракта с Кокориным, однако от громких заявлений пока воздерживаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что футболисты национальной сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев вляпались в очередной скандал. В одном из московских кафе они избили местного чиновника.