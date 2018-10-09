Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка

Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной этому может быть беременная молодая любовница Галкина.

Сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, сообщает УНИАН.

По данным российских СМИ, Галкину приписывают роман с 33-летней Юлией Барановской. Звезда российского ТБ якобы беременна от супруга Пугачевой.

Добавим, что месяц назад известный шоумен Дмитрий Нагиев выложил у себя в Instagram видео, на котором Галкин держит Барановскую на руках.

33-летняя Юлия Барановская — звезда топовых российских телеканалов, среди которых «Первый канал», ТНТ и «Россия-1».



Барановская была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила более 9 лет. В гражданском браке Барановская родила троих детей.

Как сообщала «Фраза», в июле 2008 года Галкин купил обручальное кольцо примадонне за 1 млн долларов.

В августе 2011 года Галкин и Пугачева официально расписались.