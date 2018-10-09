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Криминал

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Наука

Образование

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Курьезы

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В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео

В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео

В России на проходящий товарный поезд упал мост. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в городе Свободный (Амурская область).

В интернете уже опубликовано видео момента обрушения моста на железнодорожную магистраль, по которой шли вагоны.

По данным МЧС, упали два пролета виадука.

Мост теперь хотят демонтировать.

Как писала «Фраза», масштабное ДТП произошло на днях в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек.

Ранее после столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей.

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