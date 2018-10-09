Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду

В Черновцах случилось ЧП: всему городу отключили воду. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это из-за аварии на водопроводе Днестр-Черновцы.

Авария случилась вечером понедельника, 8 октября. Поломка водопровода произошла на участке между селами Викно и Шубранец.

Как сообщает КП «Черновцыводоканал», ликвидировать ее последствия будут как минимум до конца нынешних суток.

Кроме этого, директор департамента ЖКХ Черновицкого городского совета Владимир Бешлей опубликовал в «Фейсбуке» видео с места аварии.

Как писала «Фраза», киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения.

Ранее в столице из-под земли внезапно забил мощный «гейзер».