ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

Стали известны новые подробности взрывов боеприпасов на складах шестого арсенала Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным военных, там находятся около 88 тысяч тонн снарядов.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь шестого арсенала — это 682,6 гектар, из них техническая территория — 402 гектар. На утро тут продолжается пожар, а также фиксируются «взрывы с разной интенсивностью».

В то же время, как сообщает пресс-служба «Укравтодора», из-за ЧП перекрыли несколько трасс. Отмечается, что закрыто движение по дорогам Р-68 (Талалаевка-Ичня-Тростянец-Сокиринцы-/Н-07/ от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични), Т-25-27 (Новый Быков-Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични), Т-25-24 (Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дороги Н-07 до Ични).

Как отмечается, открыт проезд по дорогам М-02 (Копти-Глухов-Бачевск), Р-67 (Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин) и Н-07 (Киев-Сумы-Юнаковка).

В Черниговской ОГА сообщили, что из-за взрывов проходит эвакуация местных жителей.

Эвакуация проходит из тридцати одном населенном пункте Ичнянского района: Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Червоное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейцы, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка и Киколы.

Кроме этого, эвакуируют людей из семи населенных пунктов Прилуцкого района: это села Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесники и Левки.

По данным военной прокуратуры Центрального региона, уже открыто уголовное производство по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения. Отмечается, что на месте ЧП работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона, а досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.

Информации о погибших и пострадавших нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко «вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични, а правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям».

Как писала «Фраза», ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тысяч человек. Отмечается, что с 4-22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов. Также движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.