Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

Стали известны новые подробности взрывов боеприпасов на складах шестого арсенала Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным военных, там находятся около 88 тысяч тонн снарядов.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь шестого арсенала — это 682,6 гектар, из них техническая территория — 402 гектар. На утро тут продолжается пожар, а также фиксируются «взрывы с разной интенсивностью».

В то же время, как сообщает пресс-служба «Укравтодора», из-за ЧП перекрыли несколько трасс. Отмечается, что закрыто движение по дорогам Р-68 (Талалаевка-Ичня-Тростянец-Сокиринцы-/Н-07/ от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични), Т-25-27 (Новый Быков-Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични), Т-25-24 (Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дороги Н-07 до Ични).

Как отмечается, открыт проезд по дорогам М-02 (Копти-Глухов-Бачевск), Р-67 (Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин) и Н-07 (Киев-Сумы-Юнаковка).

В Черниговской ОГА сообщили, что из-за взрывов проходит эвакуация местных жителей.

Эвакуация проходит из тридцати одном населенном пункте Ичнянского района: Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Червоное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейцы, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка и Киколы.

Кроме этого, эвакуируют людей из семи населенных пунктов Прилуцкого района: это села Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесники и Левки.

По данным военной прокуратуры Центрального региона, уже открыто уголовное производство по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения. Отмечается, что на месте ЧП работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона, а досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.

Информации о погибших и пострадавших нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко «вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични, а правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям».

Как писала «Фраза», ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тысяч человек. Отмечается, что с 4-22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов. Также движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Тэги: общество, взрыв, оружие, ЧП, склад боеприпасов

Комментарии

Колонка автора
09.10.18 08:26

Хабиба все равно своим в России не считают

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.10.18 09:15

Зачем Порошенко скандальная Супрун? И уберут ли ее наконец?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
09.10.18 11:01
421
Последние новости
09.10.18 13:12

Статистика взрывов в Украине. Снова виноват Путин?
09.10.18 13:05

У Кличко заявили, что взрывы боеприпасов в Черниговской области Киеву не угрожают
09.10.18 12:59

УПЦ начинает сбор продуктов и вещей для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне
09.10.18 12:44

Украину ждет религиозная война?
09.10.18 12:25

После взрывов боеприпасов возле Ични к медикам обратились уже десятки людей
09.10.18 12:14

В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
09.10.18 11:45

В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
09.10.18 11:37

Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
09.10.18 11:01

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
09.10.18 10:36

Киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В России мост упал прямо на проходящий поезд. Появилось видео
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
Из-за аварии всем жителям Черновцов отрубили воду
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника
В Киеве полицейские разбили очередной служебный автомобиль
В Киеве полицейские разбили очередной служебный автомобиль
В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Появилось видео
В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Появилось видео
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.