Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады

В воскресенье, 7 октября в Киеве произошло нападение большой группы детей на продуктовый магазин. Как выяснили журналисты «Фразы», торговое заведение, расположенное по улице Грушевского, «штурмовала» толпа подростков от 10 до16 лет в количестве около 50 человек.

Как передает «Информатор», ворвавшись в магазин, малолетние хулиганы принялись громить прилавки и хватать бутылки со слабоалкогольными напитками. Награбленное спешно распихивалось по карманам и рюкзакам.

Отмечается, что остановить погром удалось охраннику магазина, который напугал детей применением газового баллончика. Кассир магазина оперативно вызвала работников охранной фирмы и полицию. Однако, к моменту приезда машины охраны (приблизительно через 20 минут), погромщики уже успели скрыться с места преступления. Часть из них «растворилась» в Мариинском парке, остальные ‒ убежали в сторону станции метро «Арсенальная». Подоспевшим к месту ЧП полицейским по «горячим следам» никого задержать не удалось.

Сообщается, что по факту погрома столичной полицией открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины («грабеж»). В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельсва случившегося и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Как писала «Фраза», толпа малолетних отморозков разгромила легендарный продуктовый магазин возле Верховной Рады.