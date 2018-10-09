Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады

Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады

В воскресенье, 7 октября в Киеве произошло нападение большой группы детей на продуктовый магазин. Как выяснили журналисты «Фразы», торговое заведение, расположенное по улице Грушевского, «штурмовала» толпа подростков от 10 до16 лет в количестве около 50 человек.

Как передает «Информатор», ворвавшись в магазин, малолетние хулиганы принялись громить прилавки и хватать бутылки со слабоалкогольными напитками. Награбленное спешно распихивалось по карманам и рюкзакам.

Отмечается, что остановить погром удалось охраннику магазина, который напугал детей применением газового баллончика. Кассир магазина оперативно вызвала работников охранной фирмы и полицию. Однако, к моменту приезда машины охраны (приблизительно через 20 минут), погромщики уже успели скрыться с места преступления. Часть из них «растворилась» в Мариинском парке, остальные ‒ убежали в сторону станции метро «Арсенальная». Подоспевшим к месту ЧП полицейским по «горячим следам» никого задержать не удалось.

Сообщается, что по факту погрома столичной полицией открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины («грабеж»). В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельсва случившегося и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Как писала «Фраза», толпа малолетних отморозков разгромила легендарный продуктовый магазин возле Верховной Рады.

Тэги: Киев, общество, магазин, погром, подростки

Комментарии

Колонка автора
05.10.18 08:39

Наши в еврокубках: не удержали…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

08.10.18 09:15

Зачем Порошенко скандальная Супрун? И уберут ли ее наконец?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 8 октября 2018 года

Главные новости за 8 октября 2018 года
08.10.18 19:00
371
Последние новости
08.10.18 21:53

В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
08.10.18 21:03

«Уставший» Шулявский мост решили попросту снести: названа дата
08.10.18 20:30

Ученые выяснили, почему сахарозаменители могут быть опасны для здоровья
08.10.18 19:39

Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
08.10.18 19:00

Главные новости за 8 октября 2018 года
08.10.18 17:17

Под Киевом масштабно отметят праздник Покрова
08.10.18 16:25

Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
08.10.18 16:20

В Киеве растет количество заболевших гриппом. И это только начало
08.10.18 15:58

Ученые научили диких птиц петь свои «песни»
08.10.18 15:37

В Киеве из-под земли внезапно забил мощный «гейзер»

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
В Николаеве расстреляли местного предпринимателя
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
Появились подробности нападения толпы малолетних «беспредельщиков» на гастроном возле Верховной Рады
Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
В Киеве из-под земли внезапно забил мощный «гейзер»
В Киеве из-под земли внезапно забил мощный «гейзер»
Трагедия на Волыни: два юных парня погибли в ДТП
Трагедия на Волыни: два юных парня погибли в ДТП
«Человек — это всего лишь рамка»: соцсети бурно отреагировали на выходку Бэнкси
«Человек — это всего лишь рамка»: соцсети бурно отреагировали на выходку Бэнкси
На свалке под Николаевом найдена служебная документация военной прокуратуры
На свалке под Николаевом найдена служебная документация военной прокуратуры
На украинские дороги возвращаются радары. Обнародован список трасс
На украинские дороги возвращаются радары. Обнародован список трасс
Украина — одна из наиболее заминированных стран мира. Составлена карта опасных мест
Украина — одна из наиболее заминированных стран мира. Составлена карта опасных мест
ДТП с участием свадебного лимузина в США унесло десятки жизней. Появилось видео
ДТП с участием свадебного лимузина в США унесло десятки жизней. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.