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Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео

Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время одного из своих последних выступлений курьезно упал на сцене, зацепившись за ступеньку, поднимаясь важной походкой. Как выяснили журналисты «Фразы», видео уже веселит людей в интернете.

Занятный инцидент случился после инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Помогать подняться 72-летнему политику бросился официальный фотограф церемонии. Остальные в зале сидели и молча смотрели на происходящее.

Сам Владимир Жириновский оказался на коленях, но, как выяснилось, не пострадал.

Поднявшись на ноги, он невозмутимо двинулся к трибуне.

Как писала «Фраза», Жириновский требует от ЕС триллион евро за «строительство коммунизма в России».

Вообще, Владимир Вольфович продолжает сходить с ума: недавно он предложил переименовать Черное море.

Тэги: Владимир Жириновский, Россия, мир, курьезы

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Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
Одиозный Жириновский курьезно грохнулся на сцене. Появилось видео
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