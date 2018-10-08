В Киеве из-под земли внезапно забил мощный «гейзер»

Сегодня, 8 октября, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», из-под асфальта забил мощный «гейзер».

Произошло все в районе Лукьяновки — там прорвало водопроводную трубу, которая находилась под землей. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Аварийные службы довольно быстро прибыли на место прорыва и принялись ликвидировать аварию.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 мая 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячего водоснабжения. Фонтан воды достиг 7-го этажа, были повреждены припаркованные рядом автомобили.

24 апреля 2018 года в Киеве на улице Соломенской около 11:00 произошел прорыв трубы водопровода.

7 августа в Киеве из-за прорыва трубы в одном из дворов забил пятиметровый гейзер.