ДТП с участием свадебного лимузина в США унесло десятки жизней. Появилось видео

В американском штате Нью-Йорке на минувших выходных разыгралась страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», лимузин с молодоженами и гостями свадьбы попал в ДТП – погибли не менее двадцати человек.

Как говорится в репортаже CNN с места событий, трагедия случилась в субботу днем.

Водитель лимузина, где проходила свадебная вечеринка, не справился с управлением после столкновения с другим автомобилем и врезался в дерево.

Как писала «Фраза», в США из-за тумана слились в единое целое сразу 150 машин.

Также в США миллионы пчел атаковали водителей после ДТП.