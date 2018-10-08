В Болгарии изнасиловали и убили молодую журналистку-расследователя

Болгарию потрясло жестокое убийство: на севере страны в городе Русе зверски расправились с журналисткой-расследователем Викторией Мариновой. Как выяснили журналисты «Фразы», перед смертью девушку изнасиловали.

По данным местных СМИ, трагедия случилась в субботу, 6 октября, когда в полицию сообщили о том, что обнаружено тело девушки в парке. Правоохранители установили, что ей нанесли травмы головы и задушили. Перед смертью ее изнасиловали.

Виктория Маринова была административным директором и ведущей телеканала TVN. Ее коллеги говорят, что в последнее время она расследовала хищения средств фондов Европейского союза.

Например — в финансируемых Брюсселем проектах строительства объектов инфраструктуры, на которых намывали деньги консалтинговые фирмы. Под подозрение попала компания GP Group. Журналистка писала, что к коррупции причастно руководство страны.

Данная журналистская работа велась «в рамках финансируемого ЕС проекта расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии».

Как писала «Фраза», накануне в центре Днепра с одного удара убили прокурора.

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