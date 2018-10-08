В ДТП под Киевом погиб известный украинский политолог

Под Киевом возле села Вита Почтовая погиб украинский политолог Дмитрий Косенко. Как выяснили журналисты «Фразы», он разбился на мотоцикле.

Трагедия произошла поздно вечером в субботу, 6 октября: мотоцикл Yamaha на большой скорости влетел в отбойник.

Транспортное средство от удара отбросило на двести метров.

Очевидцы говорят, что на повороте было плохое освещение – это могло стать причиной ДТП.

Вместе с политологом на мотоцикле ехала девушка – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дмитрий Косенко был ассистентом кафедры политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он был кандидатом наук.

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