Картина знаменитого художника самоуничтожилась во время аукциона. Появилось видео

В Лондоне произошел курьезный инцидент во время проведения аукциона Sotheby’s. Как выяснили журналисты «Фразы», одна из картин оказалась с секретным механизмом, который в нужный момент сработал на ее уничтожение.

Как передает сайт аукциона Sotheby’s, «под раздачу» попала картина «Девочка с воздушным шаром», которую написал знаменитый уличный художник Бэнкси. Сообщается, что картина начала разрезаться вмонтированным в раму «шредером» на тонкие полоски во время торгов, на которых ее оценили почти в 1,4 млн долларов США.

Отмечается, что сразу после инцидента картину сняли со стены и унесли из зала. Пока неизвестно, будет ли победитель торгов отказываться от покупки испорченного полотна. Существует вероятность, что подобная «слава» лишь увеличит стоимость произведения искусства.

Как писала «Фраза», cвоей новой работой Бэнкси напомнил о голландской живописи XVII века.

Ранее сообщалось, что художник-аноним Бэнкси начал новый скандальный арт-проект.