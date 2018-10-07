В центре Днепра с одного удара убили прокурора

В субботу, 6 октября, в Днепре произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой преступления стал сотрудник прокуратуры.

Как передает «Информатор» со ссылкой на представителей полиции, тело погибшего работника правоохранительных органов было обнаружено в одной из квартир многоэтажного дома по улице Исполкомовская, 24а. По предварительным данным, смерть наступила в результате удара ножом в область сердца.

Сообщается, что полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого в убийстве. Не месте преступления работают эксперты и следователи. Обстоятельства совершения преступления выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве убили зампредседателя правления Антикоррупционного комитета Майдана.

Ранее в правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство.