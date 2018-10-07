Фанаты Макгрегора и Нурмагомедова сошлись в рукопашной схватке. Появилось видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 229 состоялся долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Как сообщил корреспондент «Фразы», поединок завершился убедительной победой россиянина в четвертом раунде, когда Макгрегор был вынужден сдаться, не найдя контраргументов на удушающий прием Нурмагомедова.

Вместе с тем, сразу после завершения поединка в октагоне и за его пределами возникла массовая драка, которую начал Нурмагомедов, поддавшись на провокацию кого-то из членов команды Макгрегора.

Впоследствии выяснилось, что в день поединка в зрительном зале произошла еще одна драка ‒ на сей раз между фанатами обоих спортсменов.

Видео инцидента, случившегося перед боем появилось в сети.

Как ранее писала «Фраза», скандальную победу Нурмагомедова над Макгрегором «закрепили» стрельбой из автомата