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В Киеве пешеход попал под колеса престижной иномарки

В Киеве пешеход попал под колеса престижной иномарки

В субботу вечером, 6 октября, в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии на улице Гетьмана погиб пешеход.

Как передает «Киев Оперативный», ДТП случилось приблизительно в 22 часа. Водитель автомобиля Toyota проезжал мимо ТЦ «Мармелад», когда перед машиной внезапно возник пешеход, выскочивший на проезжую часть. По словам водителя, он не успел затормозить и совершил наезд на человека.

Сообщается, что пренебрегший правилами пересечения проезжей части пешеход скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как писала «Фраза», в Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться.

Ранее в Киеве произошло жуткое ДТП: пешехода разорвало на части.

Тэги: Киев, ДТП, общество, гибель, пешеход

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