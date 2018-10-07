«Бой года» Макгрегор ‒ Нурмагомедов: скандальную победу Хабиба «закрепили» стрельбой из автомата

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 229 состоялся долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Как сообщает корреспондент «Фразы», победный для россиянина поединок закончился грандиозным скандалом.

Отмечается, что бой между действующим и бывшим чемпионами UFC в легком весе стал хэдлайнером турнира. С первых секунд боя Нурмагомедов захватил инициативу и был убедительнее своего соперника как в «размене» ударами, так и в партере. Поединок завершился в четвертом раунде, когда Макгрегор был вынужден сдаться, не найдя контраргументов на удушающий прием Нурмагомедова.

Вместе с тем, сразу по окончанию поединка, в октагоне и за его пределами возникла массовая драка, которую начал россиянин, поддавшись на провокацию кого-то из членов команды Макгрегора. Сообщается, что в настоящий момент руководство UFC и Атлетическая комиссия штата Невада изучают все обстоятельства драки и в ближайшее время определят виновных в данном инциденте.

Кроме того, как передает «Лайф», победа Нурмагомедова не оставила равнодушными и его земляков из Дагестана. Сообщается, что в центре Махачкалы была задержана компания молодых людей, которая устроила стрельбу из автомата, празднуя триумф своего соотечественника.