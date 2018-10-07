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В Одессе из «помповика» расстреляли местного автомайдановца

В Одессе из «помповика» расстреляли местного автомайдановца

В Одессе произошло покушение на члена организации «Автомайдан Одесса». Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные лица обстреляли автомобиль с активистом из помпового ружья.

Как сообщает полиция Одесской области, инцидент произошел в субботу, 6 октября, приблизительно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Сообщается, что на сфетофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько неизвестных и произвели выстрелы из помпового ружья.

Как сообщают правоохранители, в результате стрельбы один человек получил ранения и госпитализирован. В городе введен план «Перехват».

В то же время, по данным местного издания «Думская», потерпевшим в результате покушения оказался один из членов местного «Автомайдана».

Как писала «Фраза», в Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги.

Ранее сообщалось, что в Одессе порезали ножом известного активиста.

Тэги: общество, Одесса, расстрел, активист, Автомайдан

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