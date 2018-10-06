В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги

В Киеве произошло ЧП на Центральном железнодорожном вокзале. Как выяснили журналисты «Фразы», иностранный гражданин пренебрег правилами безопасности и попал под колеса пассажирского поезда.

Как передает «Информатор», инцидент случился вечером в пятницу, 5 октября. Пассажирский поезд Киев-Харьков уже тронулся с места, когда к одному из вагонов подбежал человек 25-30 лет и попытался на ходу заскочить на входную подножку. Однако, удержаться за поручни ему не удалось и мужчину затянуло под колеса поезда.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина лишился ступни левой ноги. По предварительной информации, пострадавшим оказался гражданин Египта. Ему оказали первую помощь и увезли в больницу.

Сообщается, что из-за ЧП отправление поезда Киев-Харьков задержали приблизительно на один час. По факту инцидента проводится расследование.

Как писала «Фраза», в Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд.

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