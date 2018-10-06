Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги

В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги

В Киеве произошло ЧП на Центральном железнодорожном вокзале. Как выяснили журналисты «Фразы», иностранный гражданин пренебрег правилами безопасности и попал под колеса пассажирского поезда.

Как передает «Информатор», инцидент случился вечером в пятницу, 5 октября. Пассажирский поезд Киев-Харьков уже тронулся с места, когда к одному из вагонов подбежал человек 25-30 лет и попытался на ходу заскочить на входную подножку. Однако, удержаться за поручни ему не удалось и мужчину затянуло под колеса поезда.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина лишился ступни левой ноги. По предварительной информации, пострадавшим оказался гражданин Египта. Ему оказали первую помощь и увезли в больницу.

Сообщается, что из-за ЧП отправление поезда Киев-Харьков задержали приблизительно на один час. По факту инцидента проводится расследование.

Как писала «Фраза», в Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд.

Ранее сообщалось, что поезд метро отрезал руку пьяному харьковчанину.

Тэги: Киев, общество, вокзал, поезд, иностранец

Комментарии

Колонка автора
05.10.18 08:39

Наши в еврокубках: не удержали…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

06.10.18 10:01

Безумство храбрых. Часть 2. Бомба — дура

Автор: Андрей Подволоцкий

Главная новость дня

В Испании скончалась знаменитая оперная дива

В Испании скончалась знаменитая оперная дива
06.10.18 10:25
838
Последние новости
06.10.18 16:41

В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги
06.10.18 15:13

Во Львове учитель во время урока избил первоклашку
06.10.18 13:21

В Киеве хулиганы устроили стрельбу в кафе, есть раненые
06.10.18 12:14

Счетная палата высказала свое «фи» повышению зарплат и пенсий в следующем году
06.10.18 10:25

В Испании скончалась знаменитая оперная дива
06.10.18 09:39

В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома
05.10.18 21:50

На выходных почти половину Киева перекроют для транспорта: опубликован список улиц
05.10.18 21:15

Где и кому в Украине жить хорошо: Госстат поделился данными о зарплатах
05.10.18 20:26

В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
05.10.18 20:13

Боксер Усик: Перед боем молюсь Георгию Победоносцу и Александру Невскому

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги
В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги
В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги
В Киеве неосторожный иностранец остался без ноги
В Киеве хулиганы устроили стрельбу в кафе, есть раненые
В Киеве хулиганы устроили стрельбу в кафе, есть раненые
В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома
В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.