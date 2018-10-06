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В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома

В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома

В пятницу вечером, 5 октября, в Киеве произошло покушение на убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой преступления оказался киевский предприниматель.

Как передает ТСН, всего было произведено три выстрела, все три пули попали в бизнесмена. Сообщается, что киллер подкараулил свою жертву в подъезде многоквартирного дома, в котором тот проживает. Трижды выстрелив, преступник собрал гильзы и скрылся с места происшествия. Вместе с тем, получивший тяжелые ранения мужчина смог связаться с родными и сообщить, что находится внизу и ему нужна помощь.

Отмечается, что раненого предпринимателя доставили в одну из столичных больниц. Его состояние тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов.

По данным ТСН, потерпевшим является бизнесмен Юрий Кисель, который ведет совместный бизнес со своим родным братом.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве обстреляли джип бизнесмена, который поставляет бензин полиции и Госуправлению делами.

Ранее в Киеве в собственной квартире расстреляли и добили ножом известного крымского волонтера.

Тэги: Киев, общество, стрельба, покушение, киллер

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