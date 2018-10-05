В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео

В Харькове задержаны полицейские метрополитена, которые систематически вымогали деньги у пассажиров метро, а так же применяли к ним физическую силу. Как выяснили журналисты «Фразы», бандой «беспредельщиков в погонах» руководил майор полиции.

Как сообщает пресс-служба НПУ, оперативники харьковского УВБ получили информацию о том, что на одной из станций городской «подземки» сотрудники смены полиции метрополитена систематически совершают различные преступления. В частности, вымогают и получают деньги от граждан, которых задерживают по надуманным предлогам и препровождают в служебное помещение.

Отмечается, что полученная информация полностью подтвердилась. Выяснилось, что в преступную группу входили майор, лейтенант и двое сержантов полиции. По результатам проверки прокуратурой Харьковской области было возбуждено уголовное производство и принято решение задержать преступников «на горячем» ‒ во время получения ими денежных средств от гражданки, которую собирались привлечь к административной ответственности.

Сообщается, что операция по задержанию «оборотней в погонах» прошла успешно. Нацполицией опубликовано оперативное видео.

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