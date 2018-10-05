Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео

В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео

В Харькове задержаны полицейские метрополитена, которые систематически вымогали деньги у пассажиров метро, а так же применяли к ним физическую силу. Как выяснили журналисты «Фразы», бандой «беспредельщиков в погонах» руководил майор полиции.

Как сообщает пресс-служба НПУ, оперативники харьковского УВБ получили информацию о том, что на одной из станций городской «подземки» сотрудники смены полиции метрополитена систематически совершают различные преступления. В частности, вымогают и получают деньги от граждан, которых задерживают по надуманным предлогам и препровождают в служебное помещение.

Отмечается, что полученная информация полностью подтвердилась. Выяснилось, что в преступную группу входили майор, лейтенант и двое сержантов полиции. По результатам проверки прокуратурой Харьковской области было возбуждено уголовное производство и принято решение задержать преступников «на горячем» ‒ во время получения ими денежных средств от гражданки, которую собирались привлечь к административной ответственности.

Сообщается, что операция по задержанию «оборотней в погонах» прошла успешно. Нацполицией опубликовано оперативное видео.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы.

Ранее в киевском метро полицейский дубинкой избил пожилого мужчину.

Тэги: полиция, общество, метрополитен, Харьков, оборотни в погонах

Комментарии

Колонка автора
05.10.18 08:39

Наши в еврокубках: не удержали…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.10.18 09:31

«Горные эдельвейсы» на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 5 октября 2018 года

Главные новости за 5 октября 2018 года
05.10.18 18:58
364
Последние новости
05.10.18 21:50

На выходных почти половину Киева перекроют для транспорта: опубликован список улиц
05.10.18 21:15

Где и кому в Украине жить хорошо: Госстат поделился данными о зарплатах
05.10.18 20:26

В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
05.10.18 20:13

Боксер Усик: Перед боем молюсь Георгию Победоносцу и Александру Невскому
05.10.18 20:00

Блогер посоветовал украинским политикам брать пример с Медведчука
05.10.18 19:56

Сыщики НАБУ поймали «на горячем» подчиненного Луценко
05.10.18 19:48

В Киеве открылся молодежный форум Украина - НАТО
05.10.18 18:58

Главные новости за 5 октября 2018 года
05.10.18 17:21

В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
05.10.18 16:44

Японские ученые предложили простой способ для борьбы с гриппом: назван список полезных продуктов

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В метро Харькова повязали дерзкую банду «оборотней в погонах». Появилось видео
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
После столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей
После столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей
Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек
Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек
В Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей
В Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.