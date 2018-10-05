В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода

В Харьковской области из кареты «скорой помощи» сбежал психически больной мужчина, судимый за умышленное убийство. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации областной полиции.

В частности, как сообщается, вечером 4 октября недалеко от пос. Новая Водолага из-за нехватки горючего остановился автомобиль скорой медицинской помощи. Воспользовавшись этим, 27-летний психически больной мужчина, судимый по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины покинул сбежал и скрылся в неизвестном направлении.

После пяти часов поисков при участии служебных собак правоохранителям удалось задержать больного.

Любопытно, что в тот же вечер в Харькове патрульная машина, сопровождавшая карету «скорой помощи» сбила на пешеходном переходе женщину. Как сообщает ТСН, она как раз собиралась переходить дорогу, когда ее задели зеркалом заднего вида. В результате столкновения пострадавшая упала.

Патрульные заявили, что сразу же остановились и вызвали медиков. Однако оперативно прибывшие на место активисты утверждают, что патрульные пытались оставить место происшествия, поэтому их автомобиль пришлось заблокировать.

Видео с места происшествия опубликовано на странице «Национального корпуса Харьков» в Facebook.

При этом, как утверждают журналисты, экипаж патрульных сопровождал карету «скорой», в которой везли агрессивного пациента. Эту информацию журналистам «Фразы» частично подтвердили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, заявив, что полицейские действительно сопровождали машину неотложки, но не упомянув об агрессивном пациенте.