Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез

С президентом США Дональдом Трампом произошел пикантный конфуз. Как выяснили журналисты «Фразы», его видео уже разместили в интернете.

На съемке видно, что Дональд Трамп садится на президентский борт в городе Рочестер (штат Миннесота).

При этом к подошве президента США прилип кусок туалетной бумаги, который тот не заметил и занес прямо в салон самолета.

Данное видео уже вызвало немало едких комментариев.

Как писала «Фраза», порноактриса призналась, что в сексе с Дональдом Трампом имел значение не только размер.

Ранее хвастовство американского лидера подняли на смех в ООН.