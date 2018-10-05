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Криминал

КУЛЬТУРА

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В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить

В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить

В Киеве водитель легкового автомобиля разбил подрезавший его автобус. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице группы «Киев оперативный» в Facebook.

В частности, как рассказывают очевидцы, вечером 4 октября водитель маршрутки № 25 подрезал автомобиль серого цвета. После этого водитель легковушки обогнал маршрутку и зашел в нее на остановке. Проехав до конечной, он предъявил свои претензии.

В результате выяснения отношений водитель автомобиля начал бить стекла и фары автобуса, после чего сбежал с места происшествия. Однако после появления полиции вернулся.

Как сообщала «Фраза», 13 октября 2010 года

19 августа 2017 года в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

Тэги: автомобиль, Киев, маршрутка, криминал, курьезы

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В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
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