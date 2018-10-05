В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год

Суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака в пятнадцатилетнему тюремному сроку. Как выяснили журналисты «Фразы», экс-лидер страны сядет за коррупцию.

Ли Мен Бак руководил Южной Кореей в 2008-2013 годах.

Также 76-летнего политика оштрафовали на 11,5 миллионов долларов.

Обвинение против него включало несколько коррупционных фактов. В частности, экс-президент был владельцем компании своего брата DAS, которая была причастна к серым схемам. Кроме этого, Ли Мен Бак создал нелегальный фонд, присвоим двадцать пять миллионов долларов.

Как писала «Фраза», прошлой весной суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

Ранее КНДР и Южная Корея договорились закончить войну, длившуюся без малого 70 лет.