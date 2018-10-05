После столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей

Возле Йоханнесбурга в ЮАР произошло столкновение двух поездов. Как выяснили журналисты «Фразы», никто не погиб, но пострадали как минимум 320 человек.

По данным SABC, ЧП случилось в ночь на пятницу, 5 октября, к востоку от города.

Как сообщается, поезд, ехавший в Преторию, врезался в состав на станции города Кемптон-Парк.

Тридцать два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда.

Ранее козы блокировали движение нью-йоркского метро.